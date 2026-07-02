Marco Gianluca celebra su cumpleaños 12 rodeado de familia y amigos

Muy alegre, entusiasta y carismático, Marco Gianluca fue el protagonista de una emotiva celebración con motivo de su cumpleaños número 12, ocasión en la que recibió numerosas muestras de afecto de sus seres queridos.

El cumpleañero estuvo acompañado por su mamá, Perla Moreno, quien compartió con él este importante momento familiar. También estuvo presente su abuelo, Jesús Moreno, quien se sumó a las felicitaciones y buenos deseos para el festejado.

La celebración reunió además a sus hermanos, Zeus y Yeray, quienes convivieron con Marco Gianluca a lo largo del evento. Amigos y familiares participaron en la reunión, contribuyendo al ambiente de alegría y convivencia que caracterizó la ocasión.

Entre los asistentes también se encontraba su tío, Jesús Moreno, quien acompañó al festejado durante esta significativa fecha.

La reunión transcurrió en un ambiente de alegría, donde los invitados compartieron una tarde de sorpresas, merienda, bolsitas y piñata, sin olvidar momentos especiales que encantaron al cumpleañero.