Arturo Pineda Celebra sus 5 Años con una Fiesta Infantil llena de sorpresas

El amor y el cariño se hicieron presentes en cada abrazo y regalo que le dieron a Arturo Pineda en el festejo que le hicieron para celebrar sus 5 años de vida cumplidos.

Su familia y amiguitos respondieron a la invitación extendida por sus padres Melissa Herrera y Edgardo Pineda, quienes organizaron todos los detalles para que su hijo compartiera la alegría de su día especial acompañado de sus seres queridos.

La cita fue en un salón de eventos infantiles, donde le cantaron las mañanitas frente a la mesa principal decorada con la temática del personaje Mario Bros, favorito del cumpleañero, quien se mostró feliz apagando sus 5 velitas.

Una merienda, antojitos, show infantil, piñata y golosinas le dieron sabor a la tarde en la que Arturo Pineda fue el consentido y rey de la gran fiesta.