Festejo especial en honor a XV primaveras vividas de Roxana Nicole

La alegría y felicidad se reflejó en el rostro de Roxana Nicole, quien dibujó una jovial sonrisa ante todas las atenciones que recibió en el festejo que se hizo en su honor para celebrar sus XV primaveras vividas.

La celebración inició con una misa de acción de gracias que tuvo lugar en la parroquia Santiago Apóstol, donde con elegancia y devoción, Roxana Nicole recorrió la pasarela hasta el altar escoltada por sus padres para agradecer al Creador por permitirle vivir y compartir la ilusión de su cumpleaños con sus seres queridos.

Posteriormente, una elegante recepción acogió a la quinceañera, quien fue envuelta entre efusivos abrazos y muestras de cariño de parte de sus invitados y familia, que la felicitaron y compartieron su alegría.

Durante el vals y el tradicional brindis surgieron los conmovedores momentos que precedieron una inolvidable velada donde la diversión y la alegría fueron enmarcados por una elegante y cálida cena-baile.