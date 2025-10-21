Emotiva fiesta de cumpleaños para Sofía Vidal

Muy contenta y sonriente captamos a Sofía Vidal en su fiesta que le organizaron para celebrarle sus 10 años de vida.

Frente a la mesa principal llena de regalos y un rico pastel, los invitados le cantaron las mañanitas y le dedicaron una porra para luego felicitarle y llenarle de abrazos.

Sus padres Juan Francisco Vidal y Luz Angélica Martínez organizaron todos los detalles para que su hija compartiera su felicidad con su familia y amiguitos que estuvieron con ella acompañándola en el salón de eventos donde la pasaron de maravilla.

Estuvieron presentes su tía Yazmín Vidal; su abuelita Diana Violeta Cipriano; su hermana Ema; su prima Paola Vidal entre amigas e invitados que compartieron con ella de una tarde llena de sorpresas, piñata, merienda y juegos divertidos.