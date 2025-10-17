Emotiva fiesta de XV años para Dylan De los Reyes Riquejo

Una fecha muy especial fue celebrada por la familia de Dylan De los Reyes Riquejo, quien fue el rey de la fiesta que le organizaron en su honor para festejar sus XV años de vida cumplidos.

Con una misa que tuvo lugar en el Santuario de Guadalupe dio inicio el evento, donde los padres Karina Riquejo y Edgar De los Reyes acompañaron a su hijo para agradecer al Creador por permitirles compartir su alegría con la familia y sus amistades más cercanas.

Estuvieron en esos momentos sus hermanos Derek y Maximiliano; sus padrinos Uriel Lara y Belén Cortés; sus abuelos maternos Livorio Riquejo y Leticia Tonche, quienes escucharon el emotivo mensaje del sacerdote.

Posteriormente, una elegante recepción esperó al cumpleañero, donde los abrazos, felicitaciones y regalos no faltaron para él, además de una velada inolvidable llena de diversión y gratas sorpresas que fueron enmarcadas por una cena-baile.