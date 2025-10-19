Familia de Karen Reyes agasaja a Emilia en cálido baby shower

En la dulce espera se encuentra Karen Reyes, quien muy pronto compartirá con la familia la bendición de tener a su bebé, que le brindará la experiencia de ser madre por primera vez.

Para finales del mes de octubre será la fecha en que llegue al mundo la bendición que será niña y llevará por nombre Emilia, quien ya es esperada con ansias también por su padre, Alejandro Contreras.

Es por esta razón que Karen fue agasajada con un 'baby shower' organizado por su mamá, Alicia Hernández, y su hermana Victoria, quienes compartieron la alegría de la festejada extendiendo la invitación a familiares y amistades más allegadas.

Con efusivas muestras de cariño y bonitos regalos para ella y la futura integrante de la familia, los invitados acudieron y disfrutaron del festejo, acompañando a Karen y compartiendo consejos para su futura tarea de ser madre.