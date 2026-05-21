Emotiva celebración de XV años para Aurora Corral en Monclova

La emoción y alegría abrumaron a la joven Aurora Carolina Corral ante la llegada de una nueva etapa en su vida, donde vivió una inolvidable celebración al festejar sus XV años rodeada del cariño de familiares y seres queridos.

De la mano de sus padres Felipe de Jesús Corral y Estela Lluvisela Martínez, acudieron a la Parroquia Nuestra Señora del Refugio, donde participaron en una emotiva misa de acción de gracias para agradecer por este momento tan especial, donde también estuvo presente su hermana Andrea Monserrat.

Posteriormente, familiares e invitados se reunieron en un exclusivo salón de eventos donde se ofreció una elegante recepción, misma que estuvo amenizada con música y baile, creando un ambiente festivo y lleno de alegría.

Luciendo un elegante vestido color dorado que resaltó su presencia, la quinceañera deslumbró a los asistentes, mientras los arreglos decorativos, elaborados en la misma tonalidad, aportaron un ambiente distinguido y armonioso a la celebración.

Entre los asistentes destacaron su abuela materna, Blanca Rosa Arellano, además de sus padrinos de bautizo, José Luis Calderón y Selene González, quienes junto a los invitados compartieron una velada llena de sorpresas e inolvidables momentos.