Eva Ramírez celebra sus 90 años rodeada de familia y amigos

Eva Ramírez vivió la emoción y gratitud de su familia y amistades en su celebración de sus nueve décadas de vida, rodeada de cariño y finas atenciones que hicieron de dicho cumpleaños un día inolvidable.

La cita fue en un salón de eventos donde los invitados se reunieron para acompañar a la festejada en esta significativa fecha, expresándole muestras de cariño y felicitaciones por alcanzar tan importante aniversario.

Sus hijos, Víctor, Rosaelia, Irasema y Héctor, estuvieron presentes para consentirla y celebrar junto a ella una vida colmada de experiencias y recuerdos.

También compartieron esta especial ocasión sus nietos Vincent, Eduardo y Sahari, quienes disfrutaron de un emotivo festejo familiar, al igual que sus bisnietos Melanie, Andre, Bastian, Ailani, Daniel y Scarlett, quienes llenaron el ambiente de alegría con su presencia.

Durante el convivio no faltaron las muestras de afecto de personas cercanas a la homenajeada, entre ellas su nuera Rosaelia Chávez y su amiga Inés Cruz, quienes se sumaron a los buenos deseos para Eva Ramírez, deseándole salud, felicidad y muchos momentos memorables junto a sus seres queridos.