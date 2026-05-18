Miranda Hernández celebra sus XV años rodeada de familia

Una emotiva celebración llena de fe, alegría y elegancia compartió Miranda Hernández Ortiz en su celebración de sus esperados XV años, rodeada del cariño de familiares y seres queridos que la acompañaron en una fecha inolvidable.

La festejada inició este importante capítulo de su vida con una ceremonia religiosa realizada en el Santuario de Guadalupe, donde elevó oraciones y agradecimientos por las bendiciones recibidas.

Acompañando a Miranda en este momento tan especial estuvieron sus orgullosos padres, Emmanuel Hernández y Mayra Ortiz, quienes se mostraron emocionados al verla llegar a esta importante etapa de su vida. De igual manera estuvieron sus hermanas Paulina y Ximena quienes no dejaron de consentirla y acompañarla durante la celebración.

El festejo contó además con la presencia de sus abuelitos maternos, Felipe Ortiz y María Elena Ozuna, así como de integrantes de la querida familia Hernández Hernández, quienes se sumaron a la alegría del acontecimiento.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando Miranda bailó su primer vals junto a su padre, Emmanuel Hernández, protagonizando un instante lleno de sentimiento y significado que fue ampliamente aplaudido por los asistentes. Posteriormente, la quinceañera realizó el tradicional brindis con sus invitados, agradeciendo las muestras de cariño y compartiendo la alegría de una noche tan especial.

Las damas de honor tuvieron un papel especial al acompañar a Miranda en esta emotiva velada, enmarcando con elegancia y compañerismo cada instante de una celebración que quedará grabada en el corazón de la quinceañera y de todos los asistentes como un día lleno de amor, bendiciones y memorables momentos.