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Ever Misael Díaz celebra su cumpleaños en el gimnasio de karate

La celebración fue organizada por su madre y abuela, quienes cuidaron cada detalle.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 21 mayo, 2026 - 06:32 p.m.
Ever Misael Díaz celebra su cumpleaños en el gimnasio de karate
Sus compañeros compartieron su alegría.

Disfrutando de una divertida celebración rodeado de amigos y mucha alegría, Ever Misael Díaz Torres celebró su sexto cumpleaños en un ambiente lleno de entusiasmo y compañerismo. La fiesta se llevó a cabo en el gimnasio de karate al que asiste, donde compartió este especial momento junto a sus compañeros karatekas y su maestro, Carlos Herrera Villarreal.

La celebración fue organizada con cariño por su mamá, Ana Carolina Torres, y su abuela, Ana Lilia Torres, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la ocasión un día inolvidable para el pequeño festejado.

Familiares y amigos le hicieron llegar obsequios y muestras de afecto, además de compartir un delicioso pastel decorado con la temática del personaje Sonic the Hedgehog, uno de los favoritos del cumpleañero, que se convirtió en uno de los atractivos de la convivencia.

Entre música, diversión y una rica merienda, los asistentes disfrutaron de agradables momentos, celebrando junto a Ever Misael una fecha que estuvo marcada por sonrisas, convivencia y un ambiente lleno de alegría.

 

  • Ever Misael Díaz celebra su cumpleaños en el gimnasio de karate

    Acompañada de su mami.

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    6 años cumplió Misael.

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    Su abuelita estuvo a su lado.

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