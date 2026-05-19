Familia y amigos se reúnen en el baby shower de Mónica Salazar

Con gran ilusión y alegría por la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia, Mónica Salazar disfrutó de un emotivo baby shower organizado en su honor, rodeada del cariño de familiares y amigas cercanas, quienes compartieron con ella la felicidad por la espera de su segundo bebé.

La festejada vive con entusiasmo esta etapa, pues muy pronto dará la bienvenida a un niño que llevará por nombre Lionel Abrego Salazar, cuyo nacimiento se espera para mediados de mayo.

El festejo se realizó en un salón de eventos, donde predominó una delicada decoración en tonos azules que armonizó con el vestido de la futura mamá, resaltando el dulce ambiente de la celebración. La reunión fue organizada con especial cariño por su mamá, Graciela de la Fuente; sus hermanas, Ana María Salazar de la Fuente y Dalia Salazar de la Fuente; además de su suegra, Rosa Elia Galicia, y su cuñada, Rosali Abrego, quienes cuidaron cada detalle para consentir a la homenajeada.

Acompañada por su esposo, Gerardo Abrego Galicia, y del orgulloso hermano mayor, Gerardo Abrego Salazar, la futura mamá disfrutó de una agradable convivencia llena de buenos deseos y muestras de cariño. Amigas como Alejandra, Atalía y Karen también acompañaron a la homenajeada, compartiendo felicitaciones y buenos deseos ante la próxima llegada del pequeño Lionel.