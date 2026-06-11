Familia y amigos se unen al baby shower de Adriana Elizondo

Con gran alegría y rodeada del cariño de familiares y amistades, Adriana Elizondo celebró recientemente el baby shower que organizaron en su honor, preparando el camino para su futura bebé, Regina Yudith, quien llegará a iluminar sus vidas a principios del mes de julio.

Regina será la primer descendiente de la pareja formada por Adriana y Eduardo Torres, y la emoción se notaba en cada detalle de la celebración. La reunión fue organizada con mucho amor por Adriana Muñoz, mamá de la futura mamá, y contó con la valiosa colaboración de Hannia Torres, cuñada, así como de Bertha Alicia Muñoz, Adriana y Francisca, tías y familiares cercanas. Además, estuvieron presentes Susana, Dulce Dávalos y Dora Díaz, quienes compartieron momentos llenos de alegría y buenos deseos para los futuros padres.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de un ambiente acogedor, juegos y sorpresas, enmarcados por una exquisita merienda donde las charlas tenían como tema principal la preparación de la llegada de la pequeña Regina Yudith, quien ya es esperada con ansias por todos.