Danaé Barrera celebra su baby shower rodeada de seres queridos

Con gran ilusión y alegría reflejado en su rostro, Danaé Barrera compartió su felicidad con su familia y amistades más cercanas en el baby shower que se hizo en su honor ya que muy pronto tendrá la dicha de dar a luz a su pequeño Evan quien está previsto que nazca en el mes de junio.

El evento fue organizado con gran cariño por su mamá, Iveth Sifuentes, quien cuidó cada detalle para que la futura mamá disfrutara de una tarde inolvidable, rodeada de sus seres queridos.

Danaé estuvo con su esposo Ángel Uriel Vázquez, quien compartió con emoción este especial momento previo a la llegada de su bebé. También estuvieron presentes su suegra, Yolanda Sustaita, así como la madrina del pequeño, Alejandra González Sánchez.

Familiares cercanos se dieron cita para felicitar a la futura mamá, entre ellos sus primas Jackeline, Osiris y Romina; su tía Laura Carolina; sus cuñadas Ailyn y Jovana; y su hermano Brian Barrera, quienes no dejaron de consentirla y brindarle muestras de cariño.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de agradables momentos, juegos y detalles especialmente preparados para la ocasión, creando recuerdos inolvidables en esta dulce espera.

Los buenos deseos y regalos no faltaron para la futura mamá y el próximo integrante de la familia que seguramente recibirá el cariño y el amor de todos los presentes.