Daniela Garza celebra su baby shower rodeada de cariño

Con gran ilusión y rodeada del cariño de familiares y amistades, Daniela Garza Araiza fue consentida con un cálido baby shower por el motivo de la próxima llegada de su primera bebé a quien le llamarán Julia, y nacerá a principios del mes de abril.

La reunión se llevó a cabo en un salón de eventos el cual estuvo lleno de detalles en tonos rosa y lila, especialmente pensados para celebrar la espera de la pequeña. Globos, centros de mesa y delicados adornos en estos colores dieron un toque tierno y elegante al festejo, creando el escenario perfecto para una tarde inolvidable.

La organización del festejo estuvo a cargo de su mamá, Lucía Lourdes Garza, y su hermana, Luz María Araiza Garza, quienes prepararon cada detalle con esmero para sorprender a la homenajeada y hacerla sentir muy especial.

Daniela compartió su emoción por esta nueva etapa al lado de su esposo, Iván Rodríguez, quien ha sido su compañero incondicional en esta dulce espera.

También estuvieron presentes durante el convivio su suegra Leticia Trujillo; su cuñada, Cynthia Rodríguez; su tía Mariana de Ramírez, así como sus primas Norma Garza e Isabela Rodríguez, además de sus amigas e invitadas que llenaron el lugar de abrazos, buenos deseos y consejos para esta nueva etapa.

Entre dinámicas, regalos y emotivos mensajes, Daniela agradeció las muestras de cariño y compartió la felicidad que siente por la pronta llegada de su pequeña Julia, quien sin duda ya es esperada con mucho amor por toda la familia.