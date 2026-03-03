Cristal Pérez celebra su despedida de soltera en Monclova

En un ambiente de alegría, buenos deseos y emotivos momentos, la encantadora Cristal Pérez disfrutó de una inolvidable despedida de soltera, previo a su boda programada para el mes de marzo de 2026, cuando unirá su vida a la de su prometido, Olaf Esquivel.

La celebración reunió a familiares y amistades cercanas, quienes se dieron cita para consentir a la futura novia y compartir con ella la emoción de esta nueva etapa donde estuvieron presentes su mamá, María Luisa Leija; su abuelita, Nely Álvarez; así como sus tías Mary y Lupita, así como su mejor amiga, Ivonne Leija quienes le expresaron emotivos mensajes y consejos para su vida matrimonial.

Por parte de la familia del novio, asistieron su suegra, Juanita Guadarrama; las abuelitas de Olaf, Martha y Ester; además de su concuña Jessi, quienes le dieron la bienvenida formal a la familia Esquivel y le desearon una unión llena de amor y bendiciones.

También estuvieron presentes sus primas Juana María, Karen y Mariana, quienes compartieron risas, dinámicas y momentos inolvidables durante la reunión.

Entre juegos, obsequios y una exquisita merienda, Cristal agradeció cada muestra de afecto, demostrando la ilusión que siente por el próximo enlace. Sin duda, fue una tarde memorable que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el gran día en que Cristal y Olaf sellarán su amor ante el altar.