Familia y amigos se unen en oración por Matías en el baby shower de Alejandra Reyna

En un ambiente de fe y alegría, se realizó un baby shower de oración por la espera del pequeño Matías, quien nacerá a mediados del mes de marzo. El significativo encuentro fue ofrecido en honor a Alejandra Reyna, quien compartió este momento tan especial rodeada del cariño de familiares y amistades.

La celebración tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos sociales, donde se elevaron oraciones y buenos deseos para la pronta llegada del bebé, donde la futura mamá estuvo acompañada de su esposo, Néstor Álvarez, quien agradeció junto con ella cada muestra de afecto.

La organización del evento estuvo a cargo de Sara Loera y Joaquín Andrade, quienes cuidaron cada detalle para que la reunión se desarrollara en un ambiente cálido y lleno de espiritualidad.

Entre los asistentes se encontraron amigos cercanos, familiares y miembros del Movimiento Familiar Católico, grupo de la Iglesia Católica que se unió en oración por la salud y bienestar de Matías y su familia.

También estuvieron presentes los papás del esposo, Dariela Zamarripa y Federico Álvarez; su suegra Dariela; la abuelita Verónica Paredes, así como demás familiares e invitados, quienes compartieron mensajes de amor, esperanza y bendiciones para esta nueva etapa que está por comenzar.