Emotivo baby shower para Glendy Rodríguez en honor a su bebé

Un cálido ambiente reinó en el baby shower que se hizo en honor de Glendy Rodríguez, quien con gran ilusión espera la llegada de su bebé, que llevará por nombre Gabriel Arturo.

Su esposo, Arturo Mata, la acompañó en esta etapa especial, en la que ambos se preparan para recibir al nuevo integrante de la familia.

La reunión fue organizada por su mamá, Aracely Ayala, y su suegra, Flor Ríos, quienes cuidaron los detalles para compartir con la futura mamá una celebración llena de buenos deseos.

También estuvieron presentes su cuñada, Laura González, y su abuela, María del Socorro Gómez, quienes se sumaron a las muestras de cariño para Glendy y su bebé.

Su hija, Gaby Lozano, y un grupo de amigas acompañaron a la festejada durante la reunión, en la que compartieron la alegría por la próxima llegada de Gabriel Arturo.