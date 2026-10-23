Gabriela Ramos celebra su baby shower en familia

Entusiasmada y con gran ilusión, Gabriela Ramos comparte su sentimiento en el baby shower que organizaron con motivo de la próxima llegada del próximo integrante de la familia, que será un varoncito y llevará por nombre Leon Gabriel.

El pequeño tiene como fecha de nacimiento prevista el 20 de octubre, por lo que familiares y amigas se reunieron para compartir la alegría de esta nueva etapa.

Su esposo, Carlos Cortez, la acompañó en esta dulce espera, mientras que su mamá, Senaida Roble, y su suegra, Bertha Alicia Montalvo, compartieron con ella la emoción por la llegada del tercer hijo de la familia.

La celebración fue organizada por sus hermanas Magui, Karely, Evelyn y Nahomi, quienes cuidaron los detalles para que la futura mamá disfrutara de una convivencia especial.

También estuvieron presentes sus tías Lucinda y Dora, así como sus hijas, Ivanna y Vanessa, quienes, al igual que las presentes, llenaron de regalos a la festejada y al bebé que viene en camino.