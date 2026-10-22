Familia y amigas acompañan a Fabiola Zapata en su despedida de soltera

Rumbo al altar, Fabiola Zapata Ríos celebró su despedida de soltera, acompañada por familiares y amigas que se reunieron para expresarle sus mejores deseos ante su próximo matrimonio con su prometido Emilio Eugenio Reyes Farías.

Será este próximo 14 de noviembre cuando Fabiola y Emilio se encuentren en el altar durante una ceremonia religiosa que tendrá lugar en el Santuario de Guadalupe.

La reunión fue organizada por Elena Ríos, mamá de la futura novia, y Aracely Farías, su futura suegra, quienes prepararon esta celebración para compartir con Fabiola la emoción por la nueva etapa que está por comenzar.

La cita fue en un salón de eventos donde estuvieron presentes sus hermanas, Brenda, Michelle y Victoria; sus cuñadas, Melissa Reyes y Pamela Coronado; su amiga Brisa Cruz, así como sus primas Cindy, Marifer, Paloma, Andrea, Katia y Rocío.

La tarde transcurrió entre charlas y risas al margen de una exquisita merienda donde el tema principal fue en relación con los detalles para la próxima boda, donde las invitadas reiteraron su incondicional apoyo y los mejores deseos para Fabiola.