Daniela Contreras celebra un emotivo baby shower

En un ambiente de alegría y cariño, familiares y amigas celebraron un baby shower en honor al pequeño Daniel Alejandro, a quien esperan con ilusión para el mes de octubre.

La reunión se llevó a cabo en un salón de eventos, donde la futura mamá, Daniela Contreras, acompañada por su esposo, Alan Mendoza, compartió la emoción por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

La celebración también contó con la presencia de Alan René, primer hijo de la pareja, así como de sobrinos, tías, primas y demás familiares, quienes se sumaron a los buenos deseos para el bebé.

Una cálida convivencia transcurrió entre muestras de afecto y regalos que se enmarcaron en una rica merienda donde los asistentes disfrutaron del momento, dedicada a celebrar la próxima llegada de Daniel Alejandro.