Fiesta de cumpleaños de Maryel Saldivar reúne a familiares y amigos

Un ambiente de fiesta y alegría reinó en la reunión que se hizo en honor a Maryel Saldivar con motivo de la celebración de su tercer cumpleaños.

La pequeña, hija única de Mario Saldivar y Ana González, disfrutó esta fecha especial acompañada por sus papás, quienes compartieron con ella ese día tan especial.

También estuvieron presentes sus tías Alejandra Saldivar y Mónica González, así como sus primos David y Victoria, quienes se sumaron a la celebración.

Entre las invitadas destacaron sus abuelas materna y paterna, Claudia González y Claudia Martínez, respectivamente, además de su bisabuela Blanca Chávez, quienes la colmaron de cariño.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde no faltaron las mañanitas, la piñata y juegos infantiles que disfrutó al máximo la cumpleañera junto a sus amigas que también acudieron a la reunión para acompañarla.