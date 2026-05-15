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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

Los abuelos y tíos de Daniel Pérez compartieron su alegría en esta fecha especial.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 15 mayo, 2026 - 07:42 p.m.
Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Acompañado de sus padres.

Con una divertida celebración llena de alegría y sorpresas, el pequeño Daniel Pérez Martínez festejó sus 7 años de vida rodeado del cariño de su familia y amistades más cercanas.

Durante la reunión no faltaron las risas, los juegos y los momentos especiales que hicieron de la tarde una ocasión inolvidable.

Sus papás, Daniel Pérez y Esperanza Martínez, fueron los encargados de organizar cada detalle de la convivencia para consentir al festejado, quien disfrutó al máximo de su día especial junto a su hermana Ana Pérez Martínez.

Muy contentas por compartir esta importante fecha estuvieron sus abuelitas, Norma Ortega y Luisa Leija, quienes colmaron de abrazos y buenos deseos al pequeño cumpleañero.

También estuvieron presentes sus tíos Karina, Josefina, Luisa y José Luis, además de sus amigos Carlos, Alex y Dani, quienes participaron en las divertidas dinámicas y acompañaron a Daniel a partir el pastel y disfrutar de los ricos aperitivos preparados para la ocasión.

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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Su hermana compartió su alegre fiesta.
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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
7 años cumplió Daniel.
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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Con su abuelita Norma.
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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Su abuelita Luis lo consintió con abrazos y regalos.
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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Sus tíos no faltaron al festejo.
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Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
Con sus amiguitos la pasaron divertidos.

La tarde transcurrió muy divertida donde compartieron una merienda.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    Su hermana compartió su alegre fiesta.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    7 años cumplió Daniel.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    Con su abuelita Norma.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    Su abuelita Luis lo consintió con abrazos y regalos.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    Sus tíos no faltaron al festejo.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

    Con sus amiguitos la pasaron divertidos.

  • Daniel Pérez celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos
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