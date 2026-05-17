Universidad Vizcaya Monclova rinde homenaje a sus maestros en emotiva celebración

En el marco del día del maestro, directivos de Universidad Vizcaya Monclova y Colegio Vizcaya Monclova donde además de reconocer la invaluable labor que desempeñan en la formación de nuevas generaciones, ofrecieron una amena celebración en honor a sus docentes, quienes disfrutaron de una agradable convivencia en un reconocido restaurante de la ciudad, en medio de un ambiente lleno de alegría, compañerismo y muestras de afecto.

La celebración fue encabezada por la Mtra. María de los Ángeles Elizalde Vallejo, Directora General de la institución, en conjunto con su equipo de trabajo, quienes cuidaron cada detalle para consentir a las maestras y maestros que diariamente entregan su dedicación, compromiso y conocimientos en beneficio de la comunidad estudiantil.

Durante el festejo, los asistentes compartieron momentos muy especiales, disfrutando de una deliciosa cena y de una cálida convivencia que fortaleció aún más los lazos entre compañeros de las diferentes áreas académicas.

Asimismo, los docentes recibieron significativos obsequios como muestra de reconocimiento a la importante labor que realizan día con día dentro de las aulas, gesto que fue ampliamente agradecido por los homenajeados. En esta especial reunión estuvieron presentes maestros de secundaria, bachillerato y docentes universitarios de las carreras de Arquitectura, Educación, Derecho y Criminología, quienes vivieron una velada memorable organizada especialmente para celebrar su entrega y vocación educativa.