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Valentina Rodríguez festeja su cumpleaños rodeada de amor y diversión

La fiesta incluyó música, juegos y un pastel decorado, haciendo de este cumpleaños un evento especial.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 17 mayo, 2026 - 07:40 a.m.
Valentina Rodríguez festeja su cumpleaños rodeada de amor y diversión
Valentina cumplió 8 años de vida.

Envuelta de la magia y color de la temática del personaje Rapunzel, la pequeña Valentina Rodríguez Mendoza celebró su octavo cumpleaños rodeada del cariño de sus seres queridos.

Sus papás, Dulce Mendoza y Arturo Rodríguez, organizaron cada detalle de la celebración inspirada en la famosa princesa, decorando el lugar con tonos lilas, flores y elementos alusivos al cuento, logrando que Valentina viviera un día verdaderamente inolvidable junto a familiares y amistades cercanas.

 

Durante la fiesta, la cumpleañera recibió innumerables regalos y abrazos de parte de su tío Edwin Manuel Mendoza, así como de su abuelita María del Refugio, así lo hicieron también su tía Ana Guadalupe Rodríguez y su prima Ana Lia, además de sus tías Liliana, Karime, Corina y Gaby, quienes convivieron alegremente con los invitados en un ambiente lleno de alegría.

 

Entre música, juegos, una divertida piñata y un delicioso pastel decorado con detalles de Rapunzel, Valentina disfrutó cada instante de esta fecha tan esperada, conservando bellos recuerdos de una celebración muy especial.

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