La familia Leija se prepara para la llegada de Emilio Alonso con un baby shower

En un ambiente lleno de alegría y emotivos detalles, hicieron el baby shower en la espera del pequeño Emilio Alonso, quien nacerá el próximo mes de febrero y llegará para convertirse en el segundo hijo de esta querida familia.

La festejada fue Samantha Sarai Vela Molina, quien compartió este momento tan especial acompañada de su esposo Alonso Leija y de su hija Emily, quienes se mostraron muy felices ante la próxima llegada del nuevo integrante del hogar.

La celebración fue organizada por su mamá, Griselda Adriana Molina, quien cuidó cada detalle para compartir este suceso con la familia y amistades cercanas.

Estuvieron presentes su suegra Laura Ríos, así como la abuela Carolina San Miguel; sus tías Nadia y Ana, además de su hermana Itzamara quienes colmaron de bendiciones y buenos deseos a la futura mamá, además de acompañarla en una tarde de celebración y felicidad, charlando y compartiendo buenos consejos para recibir al segundo integrante de la familia.