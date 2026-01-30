Megan Chapoy celebra su octavo cumpleaños rodeada de amor en Coahuila

Un rico pastel y bonita decoración con la temática de la serie animada del capibara, fueron detalles que encantaron a la pequeña Megan Chapoy Escobedo quien celebró su octavo cumpleaños, rodeada del cariño de familiares y amigos que se dieron cita para acompañarla en este día tan especial.

Frente a la mesa principal y acompañada de sus orgullosos papás Gabriela Escobedo y Raúl Chapoy, la cumpleañera escuchó las mañanitas que le dedicaron sus invitados, quienes también la acompañaron para apagar las 8 velitas del bonito pastel.

No faltaron los abrazos y regalos de parte de los invitados que además compartieron su alegría en una tarde llena de risas y gratos momentos.

Entre los asistentes estuvieron su hermana Nicole, que no dejó de consentirla durante toda la celebración; también estuvo la abuelita materna, María Antonia Barrientos, así como sus primos Fernando y Jenny, también estuvieron presentes sus padrinos, Estefanía y Marco, quienes le desearon lo mejor y la llenaron de felicitaciones.

Megan disfrutó al máximo su cumpleaños número ocho entre merienda, piñata, bolsitas y un ambiente lleno de amor y felicidad.

La celebración se centró en la temática del capibara, lo que hizo que la fiesta fuera aún más especial para la cumpleañera. Los detalles decorativos y el pastel fueron cuidadosamente elegidos para reflejar su amor por la serie animada.

Los invitados, entre los que se encontraban familiares cercanos, compartieron momentos emotivos y divertidos, haciendo de esta celebración un evento memorable para todos los presentes.

El pastel, decorado con elementos de la serie, no solo fue un deleite visual, sino que también fue disfrutado por todos los asistentes, quienes elogiaron la creatividad y el sabor del mismo.