Luly López de Díaz festeja su cumpleaños entre amigas

En un ambiente cálido y lleno de alegría, la Sra. Luly López de Díaz celebró su cumpleaños en Saltillo, Coahuila, acompañada de entrañables amigas.

La celebración de Luly López de Díaz reunió a entrañables amigas en un ambiente cálido y festivo. Para la ocasión se ofreció exquisita comida que incluyó rib eye en su punto, acompañado de una fresca ensalada de espinacas, betabel y aguacate, además de unas deliciosas enchiladas con mole como guarnición.

Los asistentes disfrutaron de un menú que incluyó rib eye, ensalada fresca y enchiladas con mole. El festejo cerró con broche de oro con un postre de pastel de tres leches, acompañado de nieve, haciendo de esta celebración un momento memorable y lleno de sabor.

El evento culminó con un delicioso pastel de tres leches y nieve, dejando un recuerdo imborrable.