Cumpleaños de Liam y Mateo Vázquez: fiesta familiar llena de color

Entre sorpresas y divertidos momentos se llevó a cabo el festejo del octavo cumpleaños de los pequeños Liam y Mateo, quienes compartieron su alegría en una reunión familiar llena de color y sonrisas.

Los festejados vistieron como los personajes de Mario y Luigi, causando ternura entre los asistentes. Los arreglos decorativos y el pastel, inspirados en estos icónicos personajes, dieron un toque original y festivo a la celebración.

Sus orgullosos papás, Antonio Vázquez y Wendy Escobar, cuidaron cada detalle para que la fiesta resultara inolvidable. También estuvieron presentes sus hermanos

Los abuelitos Ana Sánchez y Jesús Vázquez acompañaron a los cumpleañeros, llenándolos de cariño y buenos deseos al igual que los asistentes que les llevaron regalos y disfrutaron de una rica merienda.