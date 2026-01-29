Emotiva fiesta de cumpleaños para Juan Inés de la Cruz Pecina

Inesperados y emotivos momentos experimentó Juan Inés de la Cruz Pecina, quien fue gratamente sorprendido con una fiesta para celebrar sus 60 años de vida, donde la familia y sus amistades lo recibieron en el salón cantándole las mañanitas.

La velada estuvo amenizada con mariachi, que puso el toque festivo al encuentro, donde los asistentes cantaron, bailaron y compartieron la alegría del festejado.

Acompañando al cumpleañero estuvo su esposa, Guadalupe Vázquez, así como sus hijos Eduardo, Edelyn y Yessica, quienes fueron pieza clave en la organización del festejo. También estuvieron presentes sus queridos nietos Kevin, Cristofer y Regina, quienes llenaron de ternura la celebración.

No podían faltar sus nueras Wendy y Aracely, además de sus hermanos Gabriela, Lourdes y Pedro, quienes se unieron a las muestras de cariño y buenos deseos para el homenajeado.

La velada transcurrió entre charlas y risas, enmarcados por una cena-baile que hicieron memoria en todos los presentes.