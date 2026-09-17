La futura mamá Sonia Guajardo disfruta de un emotivo baby shower

Con gran alegría y rodeada de sus seres queridos, Sonia Guadalupe Guajardo Flores disfrutó un especial baby shower con motivo de la próxima llegada de su hijo Luis, quien se espera nazca a finales de octubre.

El festejo fue organizado por su suegra, Brenda Flores, quien preparó cada detalle para consentir a la futura mamá y compartir con ella esta importante etapa de su vida.

Durante la celebración, Sonia Guadalupe estuvo acompañada por su esposo, Juan Luis Mireles, así como por su mamá, Sonia Yasmin López Palma; sus abuelas, Lidia del Carmen y Yolanda Palma; su hermana, Emili Guajardo, además de un grupo de amigas.

La cita fue en un salón de eventos donde, entre felicitaciones, buenos deseos y muestras de cariño, las invitadas disfrutaron de una agradable convivencia en honor a Sonia y al pequeño Luis, cuya llegada ha llenado de ilusión a toda la familia.