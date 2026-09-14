¡Noche De Ensueño En Casa Roni! Genesis Brilla En Sus Xv Años Rodeada De Amor Y Distinguidas Personalidades

San Buenaventura, Coahuila.- En una noche llena de magia, elegancia y emociones a flor de piel, la señorita Genesis celebró sus esperados XV años en el exclusivo salón Casa Roni de San Buenaventura, en un evento que quedará marcado como uno de los más emotivos del año.

La quinceañera lució radiante, cumpliendo el sueño de toda jovencita al iniciar esta nueva etapa de su vida, rodeada del amor incondicional de su familia y amigos, quienes fueron testigos de momentos increíbles e inolvidables.

La celebración contó con la distinguida presencia de sus padrinos, dando realce a la velada con la asistencia especial de la alcaldesa de Abasolo, Coahuila, la Sra. Yolanda García, acompañada de su esposo, el Sr. Oscar Vargas, quienes con su presencia refrendaron el cariño y aprecio hacia la festejada.

A su lado, dos pilares fundamentales en la vida de Genesis: su orgullosa madre, la Sra. Virginia Puente, y su querida abuela, la Sra. Noehmi Barrientos, quienes no pudieron ocultar las lágrimas de felicidad al ver a su princesa convertirse en toda una señorita.

La corte de honor engalanó la noche con la participación de sus pajes y damitas: Marco Romero, María Romero, Frida de León, Joel Puente y la pequeña Lyanna Grace Vargas, quienes con su elegancia y alegría acompañaron a Genesis en su vals y brindis.

El encargado de inmortalizar cada instante de esta noche de ensueño fue el reconocido fotógrafo Paul Human, quien capturó la esencia, la luz y la felicidad de la quinceañera.

Sin duda, los XV años de Genesis en Casa Roni fueron una celebración de primer nivel, donde el amor, la familia y la amistad fueron los principales invitados.

¡Felicidades a Genesis por sus XV!