Néstor Valente celebra su cumpleaños rodeado de amigos y familia

Emocionado, feliz y rodeado del cariño de sus seres queridos, Néstor Valente Ontiveros Ibarra celebró su sexto cumpleaños en una alegre fiesta preparada especialmente para festejar esta fecha.

El cumpleañero disfrutó de una celebración llena de detalles inspirados en su personaje favorito: Lionel Messi, figura que estuvo presente en los adornos, el pastel y la decoración del festejo.

Durante la convivencia, Néstor compartió momentos de alegría junto a su mamá, Ángeles Ibarra Rodríguez, su tío Ángel Alfonso Méndez Rodríguez y su abuela Carmen Rodríguez, quienes se sumaron a los buenos deseos para el pequeño.

Sus amigos Arleth, Braulio, Andrés y Héctor, así como el resto de los invitados y amigas, hicieron más especial la celebración con su compañía.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde las tradicionales mañanitas le fueron cantadas a Néstor entre felicitaciones, sonrisas y un ambiente festivo, quien disfrutó cada momento donde la piñata, los juegos, merienda y golosinas acompañaron a la felicidad de todos los asistentes.