Belén Sánchez y Ramón Carrillo celebran sus bodas de oro en Monclova

La alegría, el amor y el compañerismo reinaron en el ambiente de la celebración de Belén Sánchez y Ramón Carrillo, quienes conmemoraron sus bodas de oro junto a sus hijas, nietos y familiares durante una elegante recepción.

La pareja, que ha compartido durante 50 años momentos especiales y experiencias que han fortalecido su unión, recibió felicitaciones y muestras de cariño de sus hijas Nery, Gandhi, Judith y Belén.

En esta celebración también estuvieron presentes sus nietos Ramón, Ximena, Sofía, Danna, Maximiliano, Julissa, Fernanda, Angélica, Abraham y Jesús, quienes se sumaron a la alegría de sus abuelos en esta significativa ocasión.

Como parte del festejo, familiares de las familias Reynosa Carrillo, Carrillo Sánchez, Toledo Carrillo y Rodríguez Carrillo acudieron para acompañar a los homenajeados y compartir con ellos esta fecha tan especial.

La celebración continuó con una elegante recepción, donde los invitados disfrutaron de una cena-baile, creando un ambiente festivo para recordar los 50 años de matrimonio de Belén y Ramón.