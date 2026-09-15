Jenny Su celebra su cumpleaños rodeada de familia y amigos

Rodeada del cariño de su familia y amigos, Jenny Yiqing Su celebró su sexto cumpleaños con una divertida fiesta, en la que la música, los juegos y la alegría estuvieron presentes.

La pequeña cumpleañera compartió este día especial con sus papás, Hongbing Zhao y Jianrong Su, así como con sus hermanos Jayden Su y Cynthia Su, quienes disfrutaron junto a ella de la celebración.

Entre los pasatiempos favoritos de Jenny se encuentran jugar y practicar karate, actividad que también le permitió compartir este festejo con sus compañeros del Club de Karate, quienes acudieron para felicitarla.

La celebración tuvo como inspiración a Barbie y las Guerreras K-Pop, con Zoey entre los personajes favoritos de la festejada, temática que estuvo presente en los arreglos y el pastel de cumpleaños.

Durante la fiesta, Jenny disfrutó de momentos de diversión al lado de sus invitados, además de recibir regalos y participar en la tradicional partida de la piñata.

Uno de los momentos más especiales fue cuando familiares y amigos se reunieron para cantarle las tradicionales Mañanitas, mientras Jenny celebraba feliz la llegada de sus seis años.