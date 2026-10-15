Familia y amigos se reúnen en el baby shower de Thalia Garza

Emocionada e ilusionada por la próxima llegada de su bebé, Thalia Garza protagonizó un baby shower en honor a Héctor Alejandro, quien está por integrarse a su familia.

Durante la celebración, la futura mamá compartió la alegría de esta nueva etapa con familiares, quienes se reunieron para expresarle sus buenos deseos.

Entre los asistentes estuvieron el papá del bebé, Héctor Alejandro González; la futura abuelita, Ana Lozano, y la suegra, Paulina Picazo. También acompañaron a Thalia su cuñada y sobrina, Liliana Picazo y Roberta; sus primas Linda y Yoselin; sus tíos Claudia y Ricardo, así como sus tías Rosy, Irma, Miriam y Claudia.

Su hija Carolina también estuvo presente en el festejo, que reunió a sus seres queridos para celebrar la próxima llegada del pequeño Héctor Alejandro.

Los abrazos, felicitaciones y regalos no faltaron de parte de los invitados, quienes convivieron en una cálida tarde donde una rica merienda enmarcó las charlas en torno a Héctor Alejandro, quien pronto estará en brazos de su familia.