Giovanna Grimaldo celebra su baby shower en Coahuila con familiares y amigos

Un baby shower organizaron a la futura mamá Giovanna Grimaldo, quien disfrutó de la compañía de familiares y amigas para celebrar la próxima llegada de Daniela, a quien espera recibir a principios de noviembre.

En compañía de su esposo, Andrés Byron Varela, Giovanna Grimaldo celebró esta etapa especial de su vida con un festejo prenatal en el que recibió felicitaciones y buenos deseos para el nacimiento de su pequeña.

Entre las asistentes estuvieron su mamá, Gabriela Flores; su abuela, Elva Guajardo; sus tías Claudia, Rebeca, Deyanira y Elizabeth, además de sus primas y otros integrantes de la familia Flores.

También la acompañaron sus tías Carmen y Miriam, su prima Mariana, su cuñada Diandra Varela y sus amigas Evelyn, Joselyn, Yara y Aurora, quienes se sumaron a la celebración para expresarle su cariño.

La reunión transcurrió en un salón de eventos sociales donde reinó un ambiente de alegría y convivencia familiar, donde Giovanna recibió de parte de ellos su apoyo, buenos deseos y bonitos regalos para la futura integrante de la familia, a quien cuentan los días para tenerla entre sus brazos: Daniela, quien llegará a principios de noviembre.