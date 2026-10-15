Gema Salazar celebra emotiva despedida rodeada de su familia

Rodeada del cariño de sus familiares, Gema Salazar Oros disfrutó de una despedida organizada especialmente para ella, en la que compartió una agradable convivencia con mujeres cercanas a su vida.

La reunión fue organizada por su sobrina, Diana Trocoli, y su tía, Diana de Trocoli, quienes cuidaron los detalles para que la festejada viviera una ocasión memorable.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde estuvieron su mamá, Gaby Oros; su suegra, Eva Dávila; sus tías de la familia González, así como sus sobrinas de las familias González y Salazar.

Entre merienda y divertidas dinámicas, Gema convivió con sus invitadas, quienes le felicitaron y le brindaron su apoyo incondicional para su futura boda. También la acompañaron sus cuñadas, Diana González y Blanca Garza, quienes se sumaron a la celebración para expresarle sus mejores deseos en esta etapa especial.