Katya Jiménez celebra baby shower para su segundo hijo en Monclova

La próxima llegada de Roger Zahel Alaniz es motivo para llenar de alegría a Katya Jiménez, quien celebró un baby shower para compartir con familiares y amigas la emoción de esperar a su segundo hijo, quien será el primer varón de la familia.

La futura mamá estuvo acompañada por su esposo, Roger Alaniz, y su hija Tesla, quien pronto asumirá el papel de hermana mayor y espera con ilusión la llegada del nuevo integrante.

También estuvieron presentes Mary Jiménez, mamá de Katya; Estela Guajardo, abuela de la festejada, y Vivi Salas, su suegra, quienes compartieron con ella la felicidad por el próximo nacimiento.

A la celebración se sumaron su hermana, Christian Jiménez; su cuñada, Mayrelly Contreras; sus tías Juanita, Mariela, Olga y Adriana, así como sus amigas Ángela, Juany, Celia e Irene.

Entre muestras de cariño, buenos deseos y una agradable convivencia, las asistentes celebraron esta nueva etapa en la vida de Katya y su familia, quienes cuentan los días para recibir a Roger Zahel.