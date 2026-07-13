Fanny Rodríguez celebra sus XV años en emotiva reunión familiar

Radiante, alegre y llena de ilusión, Fanny Rodríguez celebró sus XV años en una emotiva reunión familiar, donde recibió el cariño y las felicitaciones de sus seres queridos con motivo de esta significativa fecha.

Con abrazos y múltiples muestras de cariño, Fanny es recibida en una elegante festejo donde fue presentada en sociedad ante el aplauso de sus invitados quienes fueron testigos de su primer vals y una emotivo brindis.

Durante la celebración, la quinceañera estuvo acompañada por su mamá, Carmen Rodríguez, quien compartió con emoción este importante acontecimiento. También la acompañaron sus hermanas, Sofía y Mirlerth, quienes disfrutaron junto a ella de cada momento de la festividad.

Entre los asistentes también estuvieron sus tías, Adriana y Perla, así como sus abuelos, María de los Ángeles y Antonio Rodríguez, quienes le expresaron sus mejores deseos por el inicio de esta nueva etapa.

La celebración reunió además a familiares y amigas de la festejada, quienes hicieron patente su afecto y contribuyeron a crear un ambiente de alegría y convivencia en honor de Fanny que fue enmarcado por una cena-baile donde surgieron especiales e inolvidables momentos.