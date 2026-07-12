Saddys Jazmín Mendoza celebra sus XV años con emotiva fiesta familiar

Radiante y llena de alegría, Saddys Jazmín Mendoza celebró la llegada de sus XV años con una emotiva reunión familiar en la que estuvo acompañada por sus seres queridos y amistades más cercanas.

Una elegante recepción le esperó a la bella quinceañera, donde familiares e invitados expresaron su cariño con efusivos abrazos, buenos deseos y bonitos regalos. La celebración incluyó una elegante cena y baile, creando un ambiente de convivencia y alegría para conmemorar esta fecha tan especial en la que todos compartieron una agradable e inolvidable velada.

Saddys Jazmín recibió el cariño de su madre, Ayerim Castro, y su padre, Jaasiel Mendoza; también la acompañaron sus hermanos, Santiago y Diego, así como sus abuelos David Mendoza y Margarita Mejía.

Durante la celebración estuvieron presentes sus amigas Diana Hernández y Wendy, además de integrantes de la familia Mendoza Espinoza y otros invitados, quienes compartieron la alegría y diversión con la quinceañera, quien estuvo feliz y encantada por las finas atenciones que tuvo.