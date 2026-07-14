Calixto García y Sandra Guerra celebran su unión matrimonial en familia

Radiantes, emocionados y plenamente felices, Calixto García y Sandra Guerra celebraron su unión matrimonial rodeados del cariño de sus seres queridos, quienes los acompañaron para compartir uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Estrechando sus manos y cruzando sus miradas, ambos expresaron su consentimiento de amarse y respetarse por el resto de sus vidas. Posteriormente sellaron su compromiso con la entrega de anillos y grabando sus firmas en el acta ante el juez, al igual que los padres y testigos.

Durante la celebración, la pareja recibió innumerables felicitaciones y muestras de afecto por parte de familiares y amigos, quienes se reunieron para desearles éxito y felicidad en esta nueva etapa que inician juntos.

Entre los asistentes estuvieron los hijos del novio, Cristian García y Karen García; así como los hijos de la novia, Adriana Carrillo y Víctor Carrillo, quienes compartieron con entusiasmo este significativo acontecimiento familiar.

También estuvieron presentes integrantes de la familia Carrillo Lugo, además de los hermanos de la novia: Víctor Guerra, Lázaro Guerra, Verónica, Alejandra y Patricia, quienes acompañaron a la pareja durante la celebración.

Un lugar especial ocupó Rafaela Estrada, madre de la novia, quien expresó su cariño y alegría al ver a su hija iniciar esta nueva etapa, en una reunión que transcurrió en un ambiente de armonía, convivencia y felicidad.