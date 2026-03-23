Emotivo baby shower de Yuliana Flores en honor a Nolan

Los buenos deseos, la alegría y emotivos momentos, reinaron en el ambiente del baby shower que se hizo en honor a la futura mamá, Yuliana Guadalupe Flores, quien espera con mucha ilusión la llegada de su primer hijo, Nolan, prevista para el próximo mes de abril.

El evento fue organizado con esmero por su mamá, Rosa Imelda Meza, y su suegra, Isis Adan Villalobos, quienes cuidaron de cada detalle para hacer de esta celebración un día inolvidable para la festejada.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde familiares y amistades cercanas se dieron cita para compartir esta especial ocasión. Entre los asistentes destacaron sus primas Susana Meza y Valeria Meza, así como sus tías Elisa Ramírez y Karla Macías, quienes acompañaron con cariño a la futura mamá.

Por parte de la familia paterna, también estuvieron presentes el orgulloso papá del bebé, Horacio Rafael Cázares, junto con sus tías Mónica Cázares, María Esther Cázares y Yackelin Cázares, además de sus primas Danaé, Mayra y Gisela.

Durante la reunión, los invitados disfrutaron de una agradable convivencia, juegos temáticos y una mesa de regalos para el pequeño Nolan, quien ya es esperado con mucho amor por todos sus seres queridos.