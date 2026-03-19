Familia y amigos acompañan a Larissa Dávila en su despedida de soltera

Muy próxima se encuentra la fecha en que Larissa Dávila vivirá uno de los momentos más importantes de su vida, ya que estará en el altar para contraer matrimonio con su prometido Juan Alberto Quiroz, el cual se celebrará el próximo 11 de abril.

Previo a esta especial fecha, familiares y seres queridos se reunieron para despedir su soltería y acompañarla en tan emotivo evento organizado con esmero por su abuelita Antonieta Ramírez, quien cuidó cada detalle para hacer de la ocasión un recuerdo inolvidable.

Larissa estuvo acompañada por su mamá, Griselda Patlán, así como por su futura suegra, Claudia Ramos, quienes compartieron su felicidad en esta nueva etapa. También estuvieron presentes sus primas Estefanny y Dahiana Dávila, además de sus tías maternas provenientes de Saltillo: Aida Aracely, Maribel y Claudia Patlán Piña.

Por parte del novio, destacó la presencia de su abuelita, Juanita González, así como familiares de Ramos Arizpe, entre ellos primas y su abuelita, quienes no quisieron perderse este significativo momento.

Entre charlas, risas y una grata convivencia transcurrió una tarde de fiesta en la cual todos los presentes le desearon lo mejor para su nueva etapa de vida, además de expresarle su incondicional apoyo en el próximo 11 de abril que será la fecha de la boda.