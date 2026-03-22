Fiesta de cumpleaños de Rafael Martínez con temática Roblox

El amor y el cariño no faltaron para el pequeño Rafael Jesús Martínez, quien celebró con gran alegría al estilo Roblox su séptimo cumpleaños.

En este día tan especial recibió felicitaciones, abrazos y buenos deseos de parte de sus seres queridos, quienes le cantaron las tradicionales mañanitas en la mesa principal decorada con la temática de Roblox, lo que encantó al cumpleañero, quien luego apagó una velita por cada año que cumplió.

El festejo se realizó en un salón de eventos infantiles donde su querida mamá, Jessica Alejandra Cortés, lo consintió y celebró con mucho amor esta fecha tan significativa. Su hermano Matías Cortés también se unió a las felicitaciones, compartiendo con él momentos muy felices.

No podían faltar los buenos deseos de sus abuelitos maternos Jesús Cortés Trinidad y Juanita Ramos, así como de su tío Enoc Cortés, quienes consintieron al cumpleañero.

También se sumaron a esta celebración la familia Martínez Macías, la familia Martínez Martínez, además de su abuelita María Luisa y su tía Lina Martínez, junto a los presentes compartieron una divertida tarde donde no faltaron los globos, piñata, pastel y una rica merienda.