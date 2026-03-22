Emotiva fiesta de XV años para Librado Saúl Flores Martínez

En una velada llena de alegría y emotivos momentos, Librado Saúl Flores Martínez celebró sus XV años rodeado del cariño de sus seres queridos.

Para esta ocasión tan especial, el festejado lució un elegante traje azul oscuro aperlado, en perfecta armonía con su familia, quienes también vistieron en tonos azules, creando una atmósfera distinguida y memorable.

La cita fue en un salón de eventos sociales de la localidad donde sus padres, Lizeth Yudith Martínez y Librado Flores, compartieron este significativo momento con su hijo.

Se unió a estos emocionantes momentos su hermano Alan Javier.

No faltó la presencia de las abuelitas del festejado, Manuela Cortez y María del Refugio Hernández; sus padrinos, Carlos Flores y Yessica Haro, así como de su madrina Mary Martínez y su primo Isaac Martínez; la madrina Valeria Martínez, todos ellos sumándose a las felicitaciones y buenos deseos para el joven quinceañero.

La noche transcurrió entre música, baile y momentos inolvidables, marcando así el inicio de una nueva etapa en la vida de Librado Saúl, quien sin duda atesorará este día como uno de los más especiales.