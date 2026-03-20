Liliana Rodulfo celebra su baby shower en Monclova

Con gran alegría, familiares y amigas se reunieron para celebrar el próximo nacimiento del pequeño Emilio, quien llegará a finales de marzo, llenando de dicha a su hogar.

El baby shower se realizó en honor a la futura mamá, Liliana Rodulfo, quien disfrutó de una emotiva convivencia rodeada de cariño, buenos deseos y múltiples muestras de afecto en esta etapa tan especial.

La celebración fue organizada por Silvia Reynoso, mamá de la festejada, y su hermana Melisa Rodulfo, quienes se esmeraron por hacer del festejo un momento inolvidable.

Acompañando a Liliana estuvieron su esposo, Manolo Medellín, así como su hija Grettel, quienes compartieron la emoción por la pronta llegada del nuevo integrante de la familia.

También se dieron cita su amiga Carmen Marrero; su tía Carmen Reinoso junto a Andrea; además de sus tías Luz y Victoria, así como un grupo cercano de amigas que compartieron con Liliana de su alegría, además de llevarle bonitos presentes para ella y el futuro bebé.