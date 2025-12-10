Familia y amigos se reúnen para el baby shower de Abril del Bosque

La emoción y el cariño reinaron en el ambiente del baby shower que se hizo en honor de Abril del Bosque, quien se encuentra en la dulce espera de su bebé que será niña y llevará por nombre Arianna Geraldine, quien está prevista para nacer en el mes de diciembre.

La festejada disfrutó una tarde inolvidable gracias a la organización de su mamá, Lirio del Bosque, quien cuidó cada detalle para hacer de esta reunión un momento especial compartiendo este acontecimiento con familiares y amistades cercanas.

El festejo tuvo lugar en un salón de eventos en el cual estuvieron entre los asistentes su hermano Anthony del Bosque, así como su prima Valeria del Bosque, quienes compartieron su alegría por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

También la acompañaron la abuelita materna, María Saenz, su tía Mirna y su prima Ximena, amigas de Abril: Ruby, Michell y Alejandra quienes se sumaron a la festiva tarde y no dudaron en participar en las dinámicas y fotografías que hicieron aún más amena la celebración.

El baby shower estuvo lleno de detalles encantadores, juegos divertidos y un ambiente cálido que reflejó el amor que rodea a la pequeña Arianna Geraldine, quien ya es esperada con gran ilusión por toda su familia.