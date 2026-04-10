Wendy Fernández celebra su baby shower en honor a Arleth Valentina

Un cálido baby shower se hizo en honor a Wendy Anahí Fernández, quien se encuentra en la feliz espera de la pequeña Arleth Valentina.

Familiares y amistades cercanas se dieron cita para compartir esta etapa tan especial en la vida de la futura mamá. Durante el evento, Wendy estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Juan Rodolfo Barajas, quien no dejó de demostrarle su cariño y apoyo.

Entre las invitadas destacaron su mamá, Doraelia Fabela, así como sus hermanas Selene Alejandra, Karen Nallely y Hortencia Guadalupe, quienes con entusiasmo participaron en cada detalle de la organización y celebración.

También estuvieron presentes su suegra, María de Jesús Sánchez; su cuñada, Nancy Mata; y su amiga Alejandra Segura, quienes llenaron de buenos deseos y consejos a la futura mamá.

La tarde transcurrió entre dinámicas, regalos y un ambiente lleno de cariño, en el que Wendy Anahí agradeció a todos los asistentes por acompañarla en este momento tan significativo, previo a la llegada de su esperada hija.