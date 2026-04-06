Isabella De Luna celebra su cumpleaños número 12

Con una alegre velada llena de luces y música, la joven Isabella María De Luna celebró su cumpleaños número 12 en un ambiente lleno de entusiasmo y diversión.

En la celebración estuvieron familiares y amigos que se dieron cita para acompañarla y llenarla de atenciones, abrazos y bonitos detalles en este día tan especial. Sus padres, Isela Maldonado y Luis de Luna, fungieron como atentos anfitriones, cuidando cada detalle para que la festejada y sus invitados disfrutaran al máximo.

Entre los asistentes destacaron sus amigos del colegio, quienes compartieron momentos de baile, risas y convivencia, haciendo de la noche una experiencia inolvidable. También estuvo presente su hermana, Fernanda De Luna, quien se unió a la celebración familiar.

El festejo fue una mágica velada en la que la música, la alegría y el cariño se hicieron presentes para celebrar un año más de vida de la festejada quien se mostró encantada con todas las atenciones.