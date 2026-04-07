Juanita Rojas celebra su baby shower en emotivo festejo

Alegría y emotivos momentos reinaron en el ambiente en el cálido festejo que se realizó en honor a Juanita Rojas, quien se encuentra en la dulce espera de su bebé, Eithan.

La organización del evento estuvo a cargo de su mamá, la señora Rosario Iracheta, así como de sus hermanas, la Lic. Daniela Ceniceros y la Lic. Valeria Ceniceros, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la ocasión un encuentro inolvidable.

Durante la celebración, también estuvieron presentes sus cuñadas, Alejandra y Daniela, además de un grupo de entrañables amigas: Valeria, Francisca, Claudia y Yoselyn, quienes no dejaron de expresar su cariño y buenos deseos para la futura mamá.

Asimismo, se contó con la presencia de sus primas Yeni y Edith, quienes se sumaron a las muestras de afecto, junto con las demás invitadas que acompañaron este significativo acontecimiento.

Sin duda, fue una tarde especial en la que Juanita Rojas recibió múltiples muestras de amor, buenos deseos y bendiciones por la próxima llegada del pequeño Eithan.